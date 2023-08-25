Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tidak Ada Awan, Modifikasi Cuaca di DKI Jakarta Gagal

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:36 WIB
Tidak Ada Awan, Modifikasi Cuaca di DKI Jakarta Gagal
Modifikasi cuaca (Foto: BRIN)
A
A
A

 

JAKARTA - Modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menurunkan hujan di DKI Jakarta tidak membuahkan hasil. Hal itu dikarenakan tidak adanya awan hujan.

Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara, Setya Utama mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melakukan modifikasi cuaca pada 19 sampai 21 Agustus 2023.

"Kita sebetulnya sudah lakukan modifikasi cuaca tanggal 19-21 tapi karena menurut BMKG awan hujannya tidak ada sehingga tidak memungkinkan turun hujan saat itu," ujarnya dalam akun YouTube FMB9ID_IKP yang dikutip Jumat, (25/8/2023).

Modifikasi cuaca tersebut dilakukan menyusul tingkat polusi udara di Jakarta memprihatinkan. Ditambah, untuk mempersiapkan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 43 di DKI Jakarta pada 5 sampai 7 September 2023.

"Dan menurut perkiraan sampai dengan tanggal penyelenggaraan 5-7 memang tidak ada awan hujan, sehingga kita mau tak mau harus lakukan WFH (Work From Home), bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi di Jakarta," jelas Setya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180463/pramono-9hI2_large.jpg
Pemprov DKI Akan Modifikasi Cuaca untuk Mencegah Anomali Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/338/3114461/cuaca-ptyV_large.jpg
Cegah Hujan Ekstrem, BPBD DKI Semai 4 Ton Garam NaCl Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/338/3112151/operasi_modifikasi_cuaca_jakarta-PI1g_large.jpeg
BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 6 Hari di Jakarta, Turunkan Hujan 60 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/338/3111489/cuaca-rmeW_large.jpg
BPBD DKI Klaim Modifikasi Cuaca 1-6 Februari Tekan Hujan hingga 60 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/338/3094778/modifikasi_cuaca-J6gm_large.jpg
Target Kurangi Curah Hujan, BNPB Tabur 50 Ton NaCl di Langit Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/337/3023482/cegah-karhutla-bmkg-modifikasi-cuaca-serentak-di-5-provinsi-SXtUUbvVdi.jpg
Cegah Karhutla, BMKG Modifikasi Cuaca Serentak di 5 Provinsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement