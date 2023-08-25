Indonesian Awards 2023 Bakal Beri Penghargaan untuk Konten Kreator

JAKARTA - Indonesian Awards 2023 akan kembali digelar oleh MNC Group pada 31 Agustus 2023 atau bertepatan dengan peluncuran iNews Media Group. Indonesian Awards ini merupakan ajang yang sudah digelar selama tujuh tahun terakhir.

Director Programming & Production iNews, M.Choiril Alam menjelaskan kehadiran Inews Media Group salah satunya untuk mensinergikan pemberitaan yang sudah ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Saat peluncuran Inews Media Group kita akan ada launching dan pemberian penghargaan kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi terbaik, mengapresiasi yang ada kaitannya dengan newstainment. Launching ini kita package sedemikian rupa agar dapat menghibur masyarakat," ujar Choiril Alam, Jumat (25/8/2023) kepada awak media di Lobby Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Sebanyak 51 penghargaan akan diberikan kepada tokoh publik, pemerintah daerah, dan perusahaan atau korporasi. Indonesia Awards 2023 juga memberikan apresiasi untuk para atlet, pelatih, selebritis, dan konten kreator.

Dalam gelaran tahun ini, Indonesia Awards juga mengajak publik untuk berpartisipasi menentukan para pemenang peraih penghargaan melalui voting.

Pada launching tersebut pihaknya menghadiri teknologi mess screen dan hologram sehingga menjadi tayangan yang menarik bagi audience di layar kaca.

"Indonesia Awards 2023 yang merupakan ajang penghargaan akan kita berikan dalam beragama kategori figur tokoh nasional, kepala daerah, pemimpin bisnis, atlet, pelatih, selebritis, dan konten kreator," kata Choiril.

Selain menghadirkan lagu-lagu dengan aransemen unik, kegiatan tersebut akan menghadirkan pula nuansa kedaerahan Indonesia hingga berbagai perpaduan lagu pop hingga dangdut.