Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

iNews Media Group Diluncurkan pada 31 Agustus 2023

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:45 WIB
iNews Media Group Diluncurkan pada 31 Agustus 2023
iNews Media Group dilaunching pada 31 Agustus 2023. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group bergerak melihat kebutuhan informasi masyarakat yang begitu cepat berkembang, baik di televisi, online, radio, hingga media sosial.

Untuk itu iNews Media Group yang merupakan bagian dari MNC Group akan dilaunching pada Kamis (31/8/2023) pukul 20.00 WIB untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Managing Director & CFO iNews, Rafael Utomo mengatakan, selama ini divisi news MNC cukup besar dan sehingga pihaknya melakukan strategi pembentukan subholding di masing-masing cluster sesuai dengan target viewer atau audience yang ada.

"Seperti yang diketahui banyak sekali channel atau media-media yang tersebar di seluruh platform MNC, baik di TV, pay TV, ada sosial media, ada radio. Itu memiliki koordinasi masing-masing. Dengan adanya iNews Media Group itu kita satukan koordinasi," ujar Rafael Utomo, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (25/8/2023) sore.

Dengan integrasi antar cluster, seluruh informasi yang ada akan tersampaikan lebih cepat dan lengkap serta ujungnya dapat menginformasikan berbagai konten berita lebih baik kepada masyarakat.

"Apalagi kita saat ini berbeda-beda. Ada yang keluarga di rumah itu lebih ke televisi, kemudian para profesional lebih ke portal, dan untuk anak muda lebih sering di media sosial. Kita akan memenuhi kebutuhan di cluster-cluster tersebut," kata Rafael.

iNews Media Group terdiri atas iNews Group, Sindo News Group, IDX Channel Group, Okezone Group.

Menandai peresmian iNews Media Group, digelar pula Indonesian Awards 2023 yang telah memasuki tahun ke-7. Indonesia Awards 2023 merupakan ajang penghargaan yang dipersembahkan kepada figur tokoh nasional, kepala daerah, pemimpin bisnis, atlet, pelatih, selebritis, dan konten kreator.

"Pada umumnya ada enam cluster dengan masing-masing cluster memiliki preferensi masing-masing segmen seperti news, sport, entertainment," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184565/hotman_paris-tPCa_large.jpg
Saksi CMNP Untungkan MNC, Hotman: Berkekuatan Hukum Tetap, Gugatan NCD Ne Bis In Idem Tak Bisa Diulang-Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165617/hotman_paris-oL4w_large.jpg
Sudah Ajukan Jawaban atas Gugatan CMNP, Hotman Paris: Gugatan Canda-Candaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164504/ct-e8zm_large.jpg
Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Jadi Bagian Penyebar Hoaks Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164503/ct-tGz1_large.jpg
Direktur Legal MNC Group: Clickbait hingga Fabrikasi Berita Bisa Rusak Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164499/ct-13bi_large.jpg
Gugatan CMNP Janggal, Direktur Legal MNC Group: NCD Dinyatakan Asli oleh Pengadilan Sejak 2004, Inkrah hingga Tingkat MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164497/ct-HFE0_large.jpg
Soroti Isu Bansos, Chris Taufik: Hukum Pidana Itu Bersifat Pribadi, Tak Bisa Dikaitkan dengan Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement