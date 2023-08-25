iNews Media Group Diluncurkan pada 31 Agustus 2023

JAKARTA - MNC Group bergerak melihat kebutuhan informasi masyarakat yang begitu cepat berkembang, baik di televisi, online, radio, hingga media sosial.

Untuk itu iNews Media Group yang merupakan bagian dari MNC Group akan dilaunching pada Kamis (31/8/2023) pukul 20.00 WIB untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Managing Director & CFO iNews, Rafael Utomo mengatakan, selama ini divisi news MNC cukup besar dan sehingga pihaknya melakukan strategi pembentukan subholding di masing-masing cluster sesuai dengan target viewer atau audience yang ada.

"Seperti yang diketahui banyak sekali channel atau media-media yang tersebar di seluruh platform MNC, baik di TV, pay TV, ada sosial media, ada radio. Itu memiliki koordinasi masing-masing. Dengan adanya iNews Media Group itu kita satukan koordinasi," ujar Rafael Utomo, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (25/8/2023) sore.

Dengan integrasi antar cluster, seluruh informasi yang ada akan tersampaikan lebih cepat dan lengkap serta ujungnya dapat menginformasikan berbagai konten berita lebih baik kepada masyarakat.

"Apalagi kita saat ini berbeda-beda. Ada yang keluarga di rumah itu lebih ke televisi, kemudian para profesional lebih ke portal, dan untuk anak muda lebih sering di media sosial. Kita akan memenuhi kebutuhan di cluster-cluster tersebut," kata Rafael.

iNews Media Group terdiri atas iNews Group, Sindo News Group, IDX Channel Group, Okezone Group.

Menandai peresmian iNews Media Group, digelar pula Indonesian Awards 2023 yang telah memasuki tahun ke-7. Indonesia Awards 2023 merupakan ajang penghargaan yang dipersembahkan kepada figur tokoh nasional, kepala daerah, pemimpin bisnis, atlet, pelatih, selebritis, dan konten kreator.

"Pada umumnya ada enam cluster dengan masing-masing cluster memiliki preferensi masing-masing segmen seperti news, sport, entertainment," katanya.