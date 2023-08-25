Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Diluncurkan 31 Agustus 2023, iNews Media Group Diharapkan Jadi Market Leader

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:24 WIB
Diluncurkan 31 Agustus 2023, iNews Media Group Diharapkan Jadi Market Leader
iNews Media Group diharapkan dapat menjadi market leader. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Peluncuran iNews Media Group pada 31 Agustus 2023 pekan depan diharapkan dapat semakin memperkuat posisi MNC Group sebagai market leader dalam berbagai kategori, yaitu news, entertainment, dan sport.

Hal tersebut disampaikan Direktur Sales & Marketing iNews, Esmal Diansyah, dalam konferensi pers di Lobby Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023) sore.

"Dari semua TV berita di seluruh Indonesia. iNews menempati posisi nomor satu dibandingkan TV berita lainnya. Satu kesatuan dalam iNews Media Group," ujar Esmal Diansyah.

Ia menyebutkan tantangan media untuk survive amat dibutuhkan sub holding yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya rasa dengan iNews Media group kita bisa lebih siap sebagai terdepan di market dan siap memenangkan kompetisi yang ada," kata dia.

Dengan keberagaman media yang sangat kompleks, iNews Media Group diharapkan bisa mendapatkan market terbesar.

"Apalagi konvergensi media kita cukupi baik itu di TV, radio, portal, ataupun sosial media. Apalagi berbagai program yang ada selama ini sangat mendukung untuk mencapai tujuan tersebut," tuturnya.

Dengan lebih dari 100 juta followers di sosial media berbagai kanal sub holding iNews Media Group, Esmal optimis masyarakat dapat terhibur serta teredukasi dengan berbagai program dan konten yang dihadirkan.

Sementara itu, Chief Operating Officer IDX Channel, Masirom menyebutkan, dalam peluncuran iNews Media Group akan dilaksanakan Indonesian Award 2023 yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Indonesia Award ini pelaksanaan ke-7. Ada yang berbeda, kita desain event ini mencerminkan cluster yang ada di iNews Media Group. Selain news, sport, ada newstainment," ujar Masirom.

