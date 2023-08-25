Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berpotensi Timbulkan Kegaduhan, DPR Tolak Wacana Pilkada Serentak Dimajukan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:26 WIB
Berpotensi Timbulkan Kegaduhan, DPR Tolak Wacana Pilkada Serentak Dimajukan
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin menolak wacana memajukan jadwal Pilkada serentak dari 27 November 2024 ke September 2024. Menurutnya, wacana ini perlu kajian yang mendalam.

"Perubahan jadwal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan baru, sekaligus mendorong munculnya ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu dan pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah)," kata Yanuar dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Menurut dia, perubahan ini akan terkesan dipaksakan karena berlangsung di tengah berjalannya tahapan pemilu. Energi politik sebaiknya difokuskan untuk mensukseskan tahapan yang sedang berjalan agar pelaksanaan pemilu Pebruari 2024 tidak alami goncangan lagi.

Yanuar mengatakan, aeandainya perubahan jadwal ini dilakukan beberapa bulan sebelumnya, yakni saat membahas jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024, suasananya pastilah lebih kondusif. Secara psikologis tidak akan menimbulkan prasangka karena jadwal pilkada serentak ditetapkan bersama dengan jadwal pemilu.

"Namun sekarang kondisi sudah jauh berbeda. Proses politik pemilu makin mendekati titik puncak," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/337/2977574/mk-larang-jadwal-pilkada-2024-diubah-mahfud-md-saya-sangat-salut-dan-terkejut-ZCN3k1ZmNU.jpg
MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah, Mahfud MD: Saya Sangat Salut dan Terkejut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/337/2976324/kpu-resmi-buka-pendaftaran-pemantau-pilkada-2024-oQIhlvp0aN.jpg
KPU Resmi Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/512/2967211/tata-kelola-pemerintahan-di-kendal-bisa-jadi-role-model-kepala-daerah-lain-UJUtgUd6nV.jpg
Bupati Dico Dinilai Jadi Role Model Good Governance Kepala Daerah Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/337/2964442/ini-jadwal-lengkap-tahapan-pilkada-serentak-2024-masa-kampanye-dua-bulan-tOhsF5ZTUZ.jpg
Ini Jadwal Lengkap Tahapan Pilkada Serentak 2024, Masa Kampanye Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/337/2932968/gubernur-dan-wagub-jakarta-tak-lagi-dipilih-rakyat-tapi-presiden-pdip-menolak-hA6JkBfCR9.jpg
Gubernur dan Wagub Jakarta Tak Lagi Dipilih Rakyat, Tapi Presiden, PDIP Menolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/338/2920108/pemkot-gelontorkan-anggaran-rp82-miliar-untuk-pilwalkot-depok-n0pXsirlhg.jpg
Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp82 Miliar untuk Pilwalkot Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement