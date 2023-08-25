Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Hadiri Acara Apel Siaga Capres dan Pileg PDIP di Jawa Tengah

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:25 WIB
TGB Hadiri Acara Apel Siaga Capres dan Pileg PDIP di Jawa Tengah
Tuan Guru Bajang (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi hadir dalam acara Apel Siaga Capres dan Pileg PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Tengah di Station Jatidiri, Semarang, Jumat (25/8/2023).

Berdasarkan pantauan, TGB tersorot ketika tengah berdiri menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Dia terlihat mengenakan kemeja berwarna putih yang dipadukan dengan peci berwarna hitam.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu terlihat sejajar dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Bacapres Ganjar Pranowo.

Tak hanya itu, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga terlihat berada di belakangnya bersama Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto.

Sebagai kader PDIP, Gibran tampak mengenakan kemeja warna merah.

Hingga berita ini dibuat, acara masih berlangsung. Rencananya, Puan Maharani akan memberikan arahan langsung kepada ribuan kader PDIP Jateng. Sementara, Ganjar Pranowo juga turut memberikan pidato di acara tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
