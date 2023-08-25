Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Wali Songo Bangun Peradaban Melalui Masjid

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:14 WIB
Wapres Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Wali Songo Bangun Peradaban Melalui Masjid
Wapres Ma'ruf Amin mengajak masyarakat meneruskan semangat Wali Songo dalam membangun masjid. (Foto: Biro Pers Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak masyarakat agar masjid digunakan untuk melanjutkan semangat para Wali Songo untuk membawa misi mulia yaitu meningkatkan keimanan masyarakat dan membangun peradaban.

Terlebih lagi, pembangunan masjid di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu, salah satunya oleh Wali Songo sebagai pemuka agama Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. Di masa modern sekarang ini, pembangunan masjid pun harus terus dilanjutkan agar semangat Wali Songo dalam membangun peradaban yang baik terus berlanjut, sesuai perkembangan zaman.

BACA JUGA:

Momen Jokowi, Maruf Amin, dan Puan Maharani Kompak Kenakan Pakaian Adat di Sidang Tahunan MPR 2023 

“Karena itu peradaban Islam yang murni, yang sesuai diajarkan oleh para Wali Sembilan itu kita bangun lagi kita hidupkan lagi di masjid-masjid maupun di pesantren-pesantren,” ungkap Wapres saat meresmikan Masjid Syarif Abdurachman di Komplek Sunan Gunung Jati, Jl. Alun-alun Ciledug, Kecamatan Gunungjati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/08/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain untuk melanjutkan semangat perjuangan Wali Songo, membangun masjid juga telah dijamin pahalanya oleh Allah SWT.

 BACA JUGA:

“Siapa yang membangun masjid di dunia, walaupun kecil akan dibangunkan rumah di surga,” tutur Wapres.

Untuk itu, Wapres menekankan dengan semakin banyaknya masjid di era modern sekarang ini, maka akan semakin banyak juga para penerus semangat Wali Songo dalam menebarkan ajaran kebaikan, baik dari sisi religi maupin sisi kemanusiaan.

Halaman:
1 2
      
