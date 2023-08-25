Waspada Banjir Rob Akibat Fenomena Bulan Purnama di 19 Wilayah Pesisir

Banjir rob berpotensi terjadi di 19 wilayah pesisir. (Foto: Antara)

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di 19 wilayah pesisir Indonesia akibat fenomena fase bulan purnama (Full Moon) pada tanggal 30 Agustus 2023.

BMKG mengungkapkan banjir rob berpotensi terjadi hingga awal September mendatang yakni meningkatnya ketinggian pasang air laut maksimum akibat fenomena fase bulan purnama.

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantaranya di Pesisir Sumatera Barat, Pesisir Kep.Riau, Pesisir Banten, Pesisir utara DKI Jakarta, Pesisir Jawa Barat, Pesisir Jawa Timur, Pesisir Bali, Pesisir Kalimantan Barat, Pesisir Kalimantan Timur, Pesisir Maluku, Pesisir Maluku Utara, Pesisir Sulawesi Utara, dan Pesisir Papua Selatan.

BACA JUGA: BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi di Perairan Yogyakarta

“Potensi banjir pesisir (rob) ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” ungkap Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo dalam keterangan resminya, Jumat (25/8/2023).

Eko pun meminta masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut.

BACA JUGA: BMKG Sebut Ada Dua Syarat agar Modifikasi Cuaca Atasi Polusi Jakarta Berhasil

Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir (rob):

1. Pesisir Sumatera Barat (Pesisir Kota Padang): 31 Agustus - 3 September 2023

2. Pesisir Kep. Riau (Pesisir Kota Batam): 30 Agustus - 5 September 2023

3. Pesisir Kep. Riau (Pesisir Dabo Singkep): 27 - 31 Agustus 2023

4. Pesisir Kep. Riau (Pesisir Bintan): 29 Agustus - 5 September 2023

5. Pesisir Kep. Riau (Pesisir Tanjung Pinang): 28 Agustus - 4 September 2023

6. Pesisir barat Banten: 30 Agustus - 5 September 2023

7. Pesisir selatan Banten: 29 Agustus - 6 September 2023

8. Pesisir utara DKI Jakarta (Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Penjaringan): 26 - 30 Agustus 2023

9. Pesisir utara Jawa Barat (Pesisir Cirebon): 24 - 26 Agustus 2023

10. Pesisir Jawa Timur (Pelabuhan Surabaya): 29 Agustus - 01 September 2023

11. Pesisir Jawa Timur (Surabaya Barat): 27 Agustus - 02 September 2023

12. Pesisir selatan Bali (Pesisir Gianyar, Kuta, Tabanan, Klungkung, Karangasem): 31 Agustus - 3 September 2023

13. Pesisir Kalimantan Barat: 28 - 31 Agustus 2023