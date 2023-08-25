Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jaksel Gerimis di Siang Hari, Bogor Hujan Angin Kencang

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:04 WIB
Ramalan Cuaca: Jaksel Gerimis di Siang Hari, Bogor Hujan Angin Kencang
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Jumat (25/8/2023) di Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Meski masih didominasi cerah dan berawan, Kota Jakarta Selatan diperkirakan alami gerimis pada waktu siang hari mulai sekira pukul 13.00-19.00 WIB.

Berdasarkan unggahan informasi media sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, BMKG pun memprakirakan Kota dan Kabupaten Bogor akan mengalami hujan disertai angin kencang.

"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada rentang waktu sore hingga menjelang malam hari di sebagian Kabupaten dan Kota Bogor," ujar BMKG.

Selain itu, kelima wilayah Kota Administrasi di DKI Jakarta, kecuali Jakarta Selatan, akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Begitu pula yang akan terjadi di Kota Depok, BMKG memprediksi akan berlangsung cerah dan cerah berawan selama satu hari penuh.

Sementara itu untuk suhu udara yang berlangsung di DKI Jakarta, akan terjadi pada rentang antara 25-33 derajat celsius. Lebih lanjut di Kota dan Kabupaten Bogor, suhu udara berkisar 21-32 derajat celsius. Sedangkan di Kota Depok, suhu udara berada di kisaran 23-32 derajat celsius.

(Arief Setyadi )

      
