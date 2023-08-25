Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Salah Tangkap, Pria Epilepsi Dipukuli karena Diteriaki Maling di Pulogadung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:02 WIB
JAKARTA - Seorang pria menjadi korban salah tangkap hingga dipukuli warga sekitar di kawasan industri PT JIEP Pulogadung Jakarta Timur. Pria yang menderita epilepsi itu terpaksa menerima bogem mentah warga lantaran adanya wanita yang meneriakinya dengan maling, karena dikira hendak mengambil sepeda motor miliknya.

Rekan pria yang menjadi korban tersebut, Iwan Siswanto (42) mengatakan, rekannya mengalami pemukulan tersebut pada Selasa malam 22 Agustus 2023 hingga perlu dilarikan ke Rumah Sakit ANTAM Medika, Pulogadung, Jakarta Timur. Iwan menyampaikan korban mengalami luka-luka dan mendapatkan beberapa jahitan.

"Awalnya, korban sedang berada di kantor yang kebetulan bertugas shift kedua atau malam di kawasan PT JIEP Pulogadung Jakarta Timur, korban yang saat itu di kantor merasa dingin akhirnya keluar untuk merokok dan mencari tukang kopi," ujar Iwan kepada awak media, Jumat (25/8/2023).

Setelah mendapatkan kopi dan sembari menghisap rokok, Iwan mengatakan, korban berjalan kaki ke arah PT KEMAS di sekitar lokasi tersebut. Kemudian, korban sempat duduk di atas sepeda motor yang kebetulan diparkir di depan PT KEMAS.

"Kebetulan disitu banyak pedagang kopi mangkal, jadi korban ke sana. Karena tidak ada pedagang kopi, korban iseng memainkan kunci sepeda motor di atas motor yang didudukinya. Di situlah ada wanita pemilik motor tersebut menjadi curiga," katanya.

Karena curiga, lanjut Iwan, wanita tersebut berkata kepada korban bahwa itu sepeda motornya. Namun karena terkejut, korban mulai merasa limbung hingga spontan ikut berteriak bahwa itu sepeda motornya juga.

"Korban memang menderita epilepsi dan sering 'blank' atau linglung. Jadi dia saat linglung itu ikutan mengaku itu sepeda motornya. Nah kemudian warga sekitar ramai mengerubunginya," tutur Iwan.

