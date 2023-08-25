Polisi Bakal Periksa Pemeran Pria di Konten Oklin Fia

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan pihaknya akan memeriksa seluruh pihak yang terlibat di dalam konten jilat es krim Seleb Tiktok, Oklin Fia.

Komarudin mengatakan, adapun yang bakal diperiksa salah satunya yakni pemeran pria di dalam konten tersebut.

“Tentu semua yang terlibat akan kita mintai keterangan,” kata Komarudin kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Selain pemeran pria yang ada di dalam konten Oklin Fia, Komarudin mengatakan pihaknya juga akan memeriksa pihak yang mengunggah video tersebut ke media sosial. Namun, ia tidak menjelaskan kapan waktu pemeriksaan itu akan dilakukan.

“Termasuk yang meng-upload nanti akan kita dalami juga,” tandas dia.