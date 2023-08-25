Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senggolan dengan Mobil Boks, Pelajar di Bogor Terseret hingga Luka Berat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:22 WIB
Senggolan dengan Mobil Boks, Pelajar di Bogor Terseret hingga Luka Berat
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang pelajar terlibat kecelakaan dengan mobil boks di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Korban mengalami luka berat karena sempat terseret oleh mobil.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 24 Agustus 2023. Berawal ketika korban mengendarai motor dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kedua kendaraan (motor dan mobil boks) sedang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, motor ini menyenggol mobil boks," kata Birman dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Setelah bersenggolan, korban terjatuh dan masuk ke dalam kolong mobil boks. Korban pun sempat terseret beberapa meter oleh mobil tersebut.

"Korban empat terseret beberapa meter," jelasnya.

Selanjutnya, korban yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke RSUD Cibinong untuk mendapat pertolongan medis. Kecelakaan ini, sudah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Bogor.

"Ditangani oleh Unit Laka Lantas untuk penanganan lebih lanjut," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
