Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Kasus Guru yang Dirampok Rombongan Debt Collector di Jakpus

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |12:01 WIB
Polisi Selidiki Kasus Guru yang Dirampok Rombongan Debt Collector di Jakpus
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasus perampokan yang dialami oleh seorang guru ekstrakurikuler (Ekskul) di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Debt Collector diselidiki polisi. Saat ini, korban telah membuat laporan ke secara resmi ke Polsek Cempaka Putih.

"Kita terus melakukan penyelidikan atas kasus seorang pengendara yang jadi korban pencurian handphone dan STNK," ucap Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Bernard Saragih dalam keterangannya, Jumat, (25/8/2023).

Bernard menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Kita sudah lakukan olah TKP di tempat awal korban yang berhenti di pombensin. Pemeriksaan Closed Circuit (CCTV) telah kita lakukan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Seorang guru ekstrakurikuler sekolah swasta, M.Faisal Harianto menjadi korban perampokan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Debt collector atau biasa disebut Mata Elang. Peristiwa ini dialami Faisal di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Pusat, Jumat, (18/8/2023).

Kata Faisal, awalnya dia diikuti oleh sekelompok orang yang mengendarai motor. Saat itu dia baru saja pulang dari Kampus di Kawasan Jakarta Timur menuju Jakarta Pusat.

Kemudian, Faisal yang mengendarai motor berhenti di kawasan Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih untuk melihat denah lokasi di aplikasi. Namun, tiba-tiba terdapat sekelompok orang mengendarai 6 motor yang salah satu diantaranya langsung mendatangi Faisal.

"Mereka itu datang tidak semua hanya beberapa beberapa motor. Dan mereka itu perawakan orang timur. Saya pikir mereka mau isi bensin ternyata langsung ada yang nyamperin saya," ungkapnya, Sabtu (19/8/2023).

Orang tersebut berkata kalau motor yang dikendarai Faisal menunggak. Faisal pun tak langsung percaya sebab menurutnya kredit motor tersebut telah dibayar. Lalu dia menelpon orang tuanya untuk memastikan kebenaran tuduhan orang tersebut.

"Pas saya lagi nelepon ibu saya, belum selesai berbicara dengan ibu saya, terus datang satu lagi mereka langsung ambil handphone saya. Katanya biar dijelaskan ke ibu saya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement