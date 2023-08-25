Ini Penyebab Kebakaran di Depok yang Tewaskan Pasutri

DEPOK - Dua orang pasangan suami istri (pasutri) berinisial AN (27) dan AY (25) menjadi korban si jago merah yang melahap rumah dua lantai miliknya di Jalan Dadap Dalam II RT 7/1, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Kamis (24/8) sekitar pukul 22.47 WIB. Adapun api berhasil dijinakkan pada Jumat (25/8/2023) dini hari pukul 00.35 WIB.

Kasie Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Hariyati menduga kebakaran dipicu kegagalan instalasi listrik pada pompa air yang berada di dekat tangga terbuat dari kayu semi permanen.

"Saya lihat diduga dari pompa kegagalan instalasi listrik pompa itu sendiri ya karena bagian terbakar tersisa 20-30 persen saja yang lain sekitar 50 persen," kata Tesy saat ditemui di lokasi kejadian, Jumat (25/8/2023).

Tesy menyebut bahwa korban suami AN sempat berupaya membangunkan anggota keluarga dibawah. Kemudian berupaya menyelamatkan korban istri di lantai dua yang dalam keadaan tertidur, namun terkendala dan terjebak saat hendak turun.

"Betul, tapi dia bangunin yang di bawah dahulu baru dia naik ke atas istri tertidur sudah sempat bangun sudah mau turun cuma terkendala tangga yang sudah terbakar," ujarnya.

(Awaludin)