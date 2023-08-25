Begini Suasana Uji Emisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan melakukan uji coba tilang uji emisi, pada Jumat (25/8/2023). Uji coba tilang digelar serentak di lima wilayah Jakarta.

Lima titik uji coba tilang uji emisi yakni Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur; Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara; Taman Anggrek, Jakarta Barat; Terminal Blok M, Jakarta Selatan; dan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, 09.11 WIB tampak sejumlah pemotor maupun pemobil mendapat uji emisi gratis di jalan perintis kemerdekaan Jakarta timur.

Tampak mereka mengantri dengan tertib menunggu uji emisi, kemudian masingmasing motor diberikan sebuah alat di depan knalpot. Tampak pengendara menyalakan motornya agar dapat diuji.

Kemudian mereka tinggal menunggu hasil yang diberikan oleh dinas DLH. Sama halnya dengan sejumlah mobil hingga truk yang berjejer menunggu antrian uji emisi.

(Awaludin)