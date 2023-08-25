Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tercebur ke Sumur, Wanita di Bogor Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:49 WIB
Tercebur ke Sumur, Wanita di Bogor Meninggal Dunia
Tercebur ke sumur, wanita di Bogor meninggal dunia. (Dok Damkar Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi perempuan yang tercebur ke sumur di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perempuan itu dievakuasi petugas dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor, Asan mengatakan, peristiwa itu dilaporkan pukul 07.20 WIB. Awalnya, suami korban mendengar benda terjatuh ke sumur.

"Setelah dilihat ke dapur, istrinya yang sedang bikin kopi tidak ada di dapur," kata Asan dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Setelah itu, sang suami memeriksa ke sumur dan melihat tubuh istrinya tersebut. Kejadian itu langsung dilaporkan ke 112. Tim Rescue Damkar pun bergegas menuju lokasi kejadian.

"Berkoordinasi dengan RT dan warga setempat dan mempersiapkan peralatan untuk evakuasi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/510/3020984/tragis-nenek-di-sleman-ditemukan-tewas-di-dasar-sumur-b6uVZqLHAL.jpg
Tragis! Nenek di Sleman Ditemukan Tewas di Dasar Sumur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/525/2980051/4-korban-terjebak-di-sumur-dievakuasi-kondisinya-sudah-meninggal-20bckqj37I.jpg
4 Korban Terjebak di Sumur Dievakuasi, Kondisinya Sudah Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/525/2979992/4-orang-terjebak-dalam-sumur-di-cianjur-W9uIR3Bzbj.jpg
4 Orang Terjebak Dalam Sumur di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/519/2966018/cari-daun-singkong-lansia-di-malang-jatuh-ke-sumur-sedalam-6-meter-qT0sraTfOA.jpg
Cari Daun Singkong, Lansia di Malang Jatuh ke Sumur Sedalam 6 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/525/2943867/lansia-di-garut-ditemukan-tewas-kehabisan-darah-di-sumur-sedalam-15-meter-UIlu26fUJl.jpg
Lansia di Garut Ditemukan Tewas Kehabisan Darah di Sumur Sedalam 15 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/338/2926720/istri-cari-suaminya-yang-hilang-ternyata-tercebur-sumur-sedalam-15-meter-l0zAlV523T.jpg
Istri Cari Suaminya yang Hilang, Ternyata Tercebur Sumur Sedalam 15 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement