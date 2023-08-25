Tercebur ke Sumur, Wanita di Bogor Meninggal Dunia

Tercebur ke sumur, wanita di Bogor meninggal dunia. (Dok Damkar Bogor)

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi perempuan yang tercebur ke sumur di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perempuan itu dievakuasi petugas dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor, Asan mengatakan, peristiwa itu dilaporkan pukul 07.20 WIB. Awalnya, suami korban mendengar benda terjatuh ke sumur.

"Setelah dilihat ke dapur, istrinya yang sedang bikin kopi tidak ada di dapur," kata Asan dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Setelah itu, sang suami memeriksa ke sumur dan melihat tubuh istrinya tersebut. Kejadian itu langsung dilaporkan ke 112. Tim Rescue Damkar pun bergegas menuju lokasi kejadian.

"Berkoordinasi dengan RT dan warga setempat dan mempersiapkan peralatan untuk evakuasi," ujarnya.