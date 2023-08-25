Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Damkar Bogor Evakuasi Penemuan Mayat Dalam Sumur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:30 WIB
Petugas Damkar Bogor Evakuasi Penemuan Mayat Dalam Sumur
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tim Pemadam Kebakaran mengevakuasi perempuan yang tercebur sumur di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Perempuan dievakuasi oleh petugas dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor, Asan mengatakan peristiwa itu dilaporkan 07.20 WIB. Awalnya, berawal ketika suami korban mendengar benda terjatuh ke dalam sumur.

"Setelah dilihat ke dapur istrinya yang sedang bikin kopi tidak ada di dapur," kata Asan dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Setelah itu, sang suami memeriksa ke dalam sumur dan melihat tubuh istrinya tersebut. Kejadian itu langsung dilaporkan ke nomor 112 dan Tim Rescue Damkar bergegas menuju lokasi kejadian.

