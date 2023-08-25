Petugas Damkar Bogor Evakuasi Penemuan Mayat Dalam Sumur

BOGOR - Tim Pemadam Kebakaran mengevakuasi perempuan yang tercebur sumur di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Perempuan dievakuasi oleh petugas dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor, Asan mengatakan peristiwa itu dilaporkan 07.20 WIB. Awalnya, berawal ketika suami korban mendengar benda terjatuh ke dalam sumur.

"Setelah dilihat ke dapur istrinya yang sedang bikin kopi tidak ada di dapur," kata Asan dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Setelah itu, sang suami memeriksa ke dalam sumur dan melihat tubuh istrinya tersebut. Kejadian itu langsung dilaporkan ke nomor 112 dan Tim Rescue Damkar bergegas menuju lokasi kejadian.