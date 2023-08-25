Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kurangi Polusi Udara dan Debu, Jalan Protokol di Tangerang Disemprot Water Cannon

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:02 WIB
Kurangi Polusi Udara dan Debu, Jalan Protokol di Tangerang Disemprot Water Cannon
Penyemprotan jalan di Tangerang untuk mengurangi polusi udara. (Ist)
A
A
A

 

TANGERANG - Guna mengurangi udara kering dan polusi, sejumlah jalan protokol di Kota Tangerang disemprot air menggunakan water cannon. Jalan protokol yang disemprot antara lain Jalan Mohamad Yamin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Mh. Thamrin, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Daan Mogot, dan Jalan TMP Taruna.

Kepala BPBD, Kota Tangerang, Maryono Hasan mengungkapkan BPBD Kota Tangerang berupaya melaksanakan instruksi Mendagri untuk menyiram jalan. Ini dilakukan untuk mengurangi emisi lingkungan, polusi udara, dan debu yang ada di jalan protokol Kota Tangerang.

"Pada hari pertama BPBD menerjunkan 150 personel dengan kekuatan armada 20 unit termasuk truk tangki. Sedangkan untuk titik sasaran telah diinventarisasi. Hasilnya hari ini kita lakukan penyiraman di 32 titik jalan se-Kota Tangerang," ucap Maryono pada Jumat (25/8/2023).

Ia menyatakan, penyiraman jalan protokol rencananya diintensifkan selama satu bulan ke depan. Lewat penyiraman jalan ini, diharapkan dapat sedikit mengendalikan polusi udara, mengurangi debu, mengoptimalkan penanaman pohon dan tumbuhan di lingkungan jalan-jalan protokol.

"Polusi udara atau buruknya udara saat ini, harus menjadi perhatian bersama, dengan beragam mitigasi yang dapat dilakukan masing-masing pihak. Salah satunya yang dilakukan BPBD saat ini," katanya.

