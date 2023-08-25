Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Depok, Suami Terjebak di Lantai 2 saat Ingin Selamatkan Istrinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:12 WIB
Kebakaran di Depok, Suami Terjebak di Lantai 2 saat Ingin Selamatkan Istrinya
Suami terjebak di lantai 2 saat hendak selamatkan istrinya dalam kebakaran yang melanda rumah di Depok. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Pasangan suami istri (pasutri) berinisial AN (27) dan AY (25) menjadi korban dalam kebakaran yang melanda rumah dua lantai miliknya di Jalan Dadap Dalam II RT 7/1, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Kamis (24/8/2023) sekitar pukul 22.47 WIB. Api berhasil dipadamkan pada Jumat (25/8/2023) dini hari pukul 00.35 WIB.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, di lokasi terpasang garis polisi tepat di pagar rumah tersebut. Selain itu, tampak petugas Damkar melakukan investigasi lanjutan di lokasi.

Kasie Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Hariyati menyebut, AN sempat berupaya membangunkan anggota keluarganya di lantai bawah. Kemudian ia berupaya menyelamatkan istrinya yang tidur di lantai dua. Namun, saat hendak menyelamatkan istrinya, AN mengalami kendala dan terjebak saat hendak turun.

"Betul, tapi dia bangunin yang di bawah dahulu baru dia naik ke atas istri tertidur sudah sempat bangun sudah mau turun cuma terkendala tangga yang sudah terbakar," ucap Tesy saat ditemui di lokasi, Jumat (25/8/2023).

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
