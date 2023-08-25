Hasil Tes DNA Kasus Bayi Tertukar di Bogor Bakal Diumumkan Tim Dokter Forensik

BOGOR - Polisi menyebut hasil tes DNA silang terkait kasus dugaan bayi tertukar akan diumumkan langsung oleh tim dokter forensik di Polres Bogor.

"Jadi tes DNA Insya Allah akan dibacakan oleh kedokteran forensik, saya juga belum tahu apa hasilnya, nanti kita tunggu saja," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (25/8/2023).

Kata dia, dalam pengumuman nanti rencananya akan dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti Komomisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) hingga Kementerian PPPA.

"Kita akan hadirkan semuanya, termasuk dari Kementerian PPPA dengan KPAI, Insya Allah semua akan tercapai keinginan masing-masing dan apa yang diharapkan bisa dirasakan bersama," tuturnya.

Sebelumnya, bayi laki-laki dari seorang ibu bernama Siti Mauliah, warga Ciseeng, Kabupaten Bogor diduga tertukar di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi usai Siti melahirkan di RS Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022.

Polisi pun telah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan kasus ini. Bahkan, polisi juga menerjukan tim trauma healing kepada dua ibu yang bayinya diduga tertukar di rumah sakit.