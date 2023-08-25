Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masih Prarazia, Pengendara Tak Lulus Uji Emisi Ditegur

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:43 WIB
Masih Prarazia, Pengendara Tak Lulus Uji Emisi Ditegur
Masih prarazia, pengendara tak lulus uji emisi diberikan teguran. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

 

JAKARTA - Puluhan kendaraan menjalani uji emisi di kawasan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023) pagi. Dari puluhan kendaraan, sebanyak 18 di antaranya tak lulus uji emisi.

Kasudin Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat Slamet Riyadi mengatakan, meski banyak yang tak lulus, mereka hanya diberikan sanksi teguran.

"Ini masih prarazia dulu. Ini masih kita lakukan teguran-teguran kepada para pengendara untuk melakukan kegiatan uji emisi untuk melakukan uji kendaraan-kendaraannya," ujar Slamet di lokasi.

Ia menambahkan, polisi nantinya memberlakukan tilang uji emisi mulai 1 September 2023.

"Sesuai informasi yang kami terima, dari Dinas dan pihak kepolisian nanti efektif untuk pelaksanaan tilangnya akan dilaksanakan per 1 September," katanya.

"Kepolisian akan menerapkan tilang kepada kendaraan-kendaraan yang tak lulus uji emisi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/337/2914535/3-fakta-kendaraan-usia-di-atas-3-tahun-tak-dilarang-masuk-jakarta-ZSv1jB0Ocp.jpg
3 Fakta Kendaraan Usia di Atas 3 Tahun Tak Dilarang Masuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/338/2914347/kendaraan-usia-di-atas-3-tahun-tak-dilarang-masuk-jakarta-Oy9cOpmExY.jpg
Kendaraan Usia di Atas 3 Tahun Tak Dilarang Masuk Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2913892/tilang-uji-emisi-ditiadakan-pemprov-dki-akan-formulasikan-sanksi-lain-kE86I4BWCz.jpg
Tilang Uji Emisi Ditiadakan, Pemprov DKI Akan Formulasikan Sanksi Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/338/2913134/tilang-uji-emisi-batal-polisi-teruskan-sosialisasi-CAHOjauiD6.jpg
Tilang Uji Emisi Batal, Polisi Teruskan Sosialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/338/2912717/hari-pertama-uji-emisi-di-jakarta-57-kendaraan-ditilang-52mbJvdkv8.jpg
Hari Pertama Uji Emisi di Jakarta, 57 Kendaraan Ditilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/338/2912545/tips-lolos-tes-uji-emisi-agar-kendaraan-anda-tak-kena-tilang-Y4UNF8YJDV.jpg
Tips Lolos Tes Uji Emisi Agar Kendaraan Anda Tak Kena Tilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement