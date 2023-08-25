Aksi Heroik Pengendara Mobil Bubarkan Pelajar Hendak Tawuran di Gunung Putri Bogor

Aksi heroik pengendara mobil bubarkan pelajar hendak tawuran di Gunung Putri, Bogor. (tangkapan layar)

BOGOR - Beredar video aksi pengendara mobil membubarkan tawuran pelajar di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Dalam video, tampak perekam dari dalam mobil memperlihatkan pelajar menaiki motor di depannya hendak tawuran. Para pelajar itu berkonvoi sambil menenteng senjata tajam (sajam).

Pengendara mobil langsung tancap gas sambil membunyikan klakson kepada para pelajar tersebut. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pengendara mobil dan para pelajar yang melarikan diri.

Bahkan, salah satu motor yang ditumpangi pelajar terlibat kecelakaan dengan motor lainnya ketika hendak belok di persimpangan jalan.

Sementara itu, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha membenarkan adanya pengendara mobil membubarkan para pelajar yang hendak tawuran.

"Hari Senin itu kejadiannya," kata Bayu dikonfirmasi, Jumat (25/8/2023).