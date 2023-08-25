Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penjambret WN Jepang Patah Tangan dan Kaki, Bukan Ditabrak tapi Kecelakaan Tunggal

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:28 WIB
Penjambret WN Jepang Patah Tangan dan Kaki, Bukan Ditabrak tapi Kecelakaan Tunggal
Polisi mengatakan penjambret WN Jepang di CFD kecelakaan tunggal dan alami patah tangan dan kaki (Foto Ilustrasi: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan seorang penjambret berinisial RF (29) patah tangan dan kaki seusai menjambret Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat.

Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Patar Mula Bona mengatakan, penjambret tersebut mengalami kecelakaan tunggal bukan ditabrak mobil.

“Kami baru melakukan penyelidikan dan terjawab memang si korban lakalantas itu merupakan pelaku jambret. Dia laka tunggal, menabrak separator antara batasan jalur mobil dan sepeda,” ujar Bona saat dikonfirmasi, Jumat (25/8/2023).

Bona menuturkan, pihaknya juga sudah bekerjasama dengan kedutaan besar Jepang untuk memanggil korban berinisial KY yang merupakan WNA Jepang.

Namun, KY menolak untuk membuat laporan. Sebab, pelaku telah mengembalikan ponsel miliknya yang dijambret.

“Dia habis jalan sama anak istrinya (di CFD). Kemudian, selfie bersama anaknya. Motor (pelaku) mendekat dari belakang, kemudian KY dijambret,” jelas Bona.

Pelaku jambret tersebut kini tengah mendapatkan perawatan di RS Tarakan. Dia mengalami patah tangan kanan, kaki, dan kepala bocor.

“Kondisi pelaku tak memungkinkan untuk diinterogasi. Cukup parah kondisinya,” lanjut dia.

Topik Artikel :
WN Jepang CFD jambret Penjambretan
Telusuri berita news lainnya
