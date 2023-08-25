Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Ganjil-Genap 24 Jam di Jakarta, Heru Budi: Kita Kaji!

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:43 WIB
Soal Ganjil-Genap 24 Jam di Jakarta, Heru Budi: Kita Kaji!
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi masukan dari Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah soal sistem ganjil-genap (gage) diberlakukan selama 24 jam, guna mengurangi kemacetan dan polusi udara di Ibu Kota.

"Ya ide bagus (penerapan 24 jam gage)," kata Heru Budi kepada wartawan saat sedang meninjau LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, penerapan gage 24 jam di Ibu Kota butuh koordinasi lebih dalam dengan Polda Metro Jaya, dan juga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ia pun melanjutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan kajian terkait penerapan gage 24 jam di Jakarta.

"Iya nanti koordinasi dulu dengan Polda dan Kemenhub," ujar Heru Budi.

"Mudah-mudahan, kita kaji 2-3 hari ini, saya komunikasi dulu dengan pusat, ide bagus," imbuh Heru Budi.

Halaman:
1 2
      
