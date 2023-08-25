Pecah Ban, Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi

BOGOR - Kecelakaan tunggal yang melibatkan truk boks terjadi di ruas Tol Jagorawi KM 31, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 11.55 WIB. Berawal saat truk boks yang dikendarai MP (35), melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Pengakuan pengemudi pecah ban belakang kiri," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Truk boks tersebut pun hilang kendali hingga akhirnya terguling. Muatan truk sempat berceceran di tengah jalan dan menghambat arus lalu lintas di lokasi.

"Truk terbalik roda sebelah kanan menghadap atas diantara lajur 2 dan lajur 3," jelasnya.

Petugas yang mendapat laporan kecelakaan tersebut, langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Korban nihil, kendaraan dibawa ke Ciawi," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)