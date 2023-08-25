Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usulan Ganjil-Genap 24 Jam di DKI Jakarta, Polisi: Perlu Ada Pengkajian

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:17 WIB
Usulan Ganjil-Genap 24 Jam di DKI Jakarta, Polisi: Perlu Ada Pengkajian
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah mengusulkan agar kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota dibuat menjadi 24 jam untuk menekan polusi udara.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan mengatakan bahwa setiap usulan yang ada harus didiskusikan terlebih dahuku.

"Itu harus didiskusikan," kata Doni Hermawan kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (25/8/2023).

Dia menjelaskan bahwa setiap usulan untuk dijadikan kebijakan perlu dilakukannya pengkajian, diskusi mendalam, hingga penerapan uji coba.

"Karena setiap kebijakan tidak bisa langsung dengan wacana langsung direalisasi. Perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi, kita uji coba seprti itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Catat! Ganjil-Genap Ditiadakan saat Libur Tahun Baru Islam 27 Juni
Catat, Ganjil-Genap di Jakarta Kembali Berlaku Besok
Ganjil-Genap Jakarta Ditiadakan Saat Hari Raya Waisak
Libur Isra Miraj dan Perayaan Imlek, Ganjil Genap Hari Ini Ditiadakan
Catat! Jakarta Bebas Ganjil Genap Saat Libur Isra Miraj dan Imlek
Spesial Tahun Baru, Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Hari Ini
