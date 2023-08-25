Usulan Ganjil-Genap 24 Jam di DKI Jakarta, Polisi: Perlu Ada Pengkajian

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah mengusulkan agar kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota dibuat menjadi 24 jam untuk menekan polusi udara.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan mengatakan bahwa setiap usulan yang ada harus didiskusikan terlebih dahuku.

"Itu harus didiskusikan," kata Doni Hermawan kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (25/8/2023).

Dia menjelaskan bahwa setiap usulan untuk dijadikan kebijakan perlu dilakukannya pengkajian, diskusi mendalam, hingga penerapan uji coba.

BACA JUGA: Indra Bekti Buka Suara soal Isu Rujuk dan Nikah Lagi dengan Aldila Jelita

"Karena setiap kebijakan tidak bisa langsung dengan wacana langsung direalisasi. Perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi, kita uji coba seprti itu," katanya.