Bongkar TPPO, Polisi Tangkap 3 Pelaku di Kalibata City

JAKARTA - Polisi menangkap 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Kini, 3 orang tersebut telah ditahan dan terancam pasal berlapis.

"Ungkap kasus orang atau perseorangan yang melakukan penempatan dan perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan cara memberikan janji tanpa diberikan prosedur yang berlaku. Ada 3 orang tersangka," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, 3 orang tersebut melakukan perekrutan PMI tanpa sesuai prosedur dan tak sesuai undang-undang yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 dan undang-undang nomor 21 tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan orang.

"Di situ, kami berhasil mengagalkan calon 9 pekerja migran yang mau diberangkatkan ke luar negeri," tuturnya.