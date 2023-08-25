Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bongkar TPPO, Polisi Tangkap 3 Pelaku di Kalibata City

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:49 WIB
Bongkar TPPO, Polisi Tangkap 3 Pelaku di Kalibata City
Polres Jaksel rilis penangkapan 3 pelaku TPPO di Kalibata City. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Kini, 3 orang tersebut telah ditahan dan terancam pasal berlapis.

"Ungkap kasus orang atau perseorangan yang melakukan penempatan dan perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan cara memberikan janji tanpa diberikan prosedur yang berlaku. Ada 3 orang tersangka," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, 3 orang tersebut melakukan perekrutan PMI tanpa sesuai prosedur dan tak sesuai undang-undang yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 dan undang-undang nomor 21 tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan orang.

"Di situ, kami berhasil mengagalkan calon 9 pekerja migran yang mau diberangkatkan ke luar negeri," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement