Jelang Pengumuman Tes DNA, 2 Keluarga Kasus Dugaan Bayi Tertukar Tiba di Polres Bogor

Jelang pengumuman tes DNA, 2 keluarga kasus bayi tertukar tiba di Polres Bogor, Jumat (25/8/2023). (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)

BOGOR - Keluarga Siti Mauliah dan keluarga pasien D telah tiba di Polres Bogor. Mereka akan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pengumuman hasil tes DNA silang terkait dugaan bayi tertukar.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, mereka datang dalam waktu tidak bersamaan ke Polres Bogor. Masing-masing keluarga datang didampingi kuasa hukum.

Tak ada sepatah kata yang dilontarkan mereka kepada awak media. Mereka langsung berjalan menuju ruangan Kapolres Bogor untuk mediasi.

"Iya (sudah datang semua), kita mau mediasi dulu," kata KBO Satreskrim Polres Bogor Iptu Hafiz kepada wartawan di lokasi, Jumat (25/8/2023).

Sebelumnya, Polres Bogor berencana menyampaikan perkembangan luar biasa terkait kasus dugaan bayi yang tertukar pada Jumat 25 Agustus 2023.

"Insya Allah hari Jumat kami akan memberikan perkembangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ini sifatnya kemanusiaan," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Rabu (23/8/2023).