Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Pengumuman Tes DNA, 2 Keluarga Kasus Dugaan Bayi Tertukar Tiba di Polres Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:03 WIB
Jelang Pengumuman Tes DNA, 2 Keluarga Kasus Dugaan Bayi Tertukar Tiba di Polres Bogor
Jelang pengumuman tes DNA, 2 keluarga kasus bayi tertukar tiba di Polres Bogor, Jumat (25/8/2023). (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Keluarga Siti Mauliah dan keluarga pasien D telah tiba di Polres Bogor. Mereka akan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pengumuman hasil tes DNA silang terkait dugaan bayi tertukar.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, mereka datang dalam waktu tidak bersamaan ke Polres Bogor. Masing-masing keluarga datang didampingi kuasa hukum.

Tak ada sepatah kata yang dilontarkan mereka kepada awak media. Mereka langsung berjalan menuju ruangan Kapolres Bogor untuk mediasi.

"Iya (sudah datang semua), kita mau mediasi dulu," kata KBO Satreskrim Polres Bogor Iptu Hafiz kepada wartawan di lokasi, Jumat (25/8/2023).

Sebelumnya, Polres Bogor berencana menyampaikan perkembangan luar biasa terkait kasus dugaan bayi yang tertukar pada Jumat 25 Agustus 2023.

"Insya Allah hari Jumat kami akan memberikan perkembangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ini sifatnya kemanusiaan," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Rabu (23/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement