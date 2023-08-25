Advertisement
INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi Imbau Swasta Terapkan WFH saat KTT ASEAN

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:33 WIB
Heru Budi Imbau Swasta Terapkan WFH saat KTT ASEAN
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

 

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan swasta memberlakukan sistem kerja work from home (WFH) untuk menekan polusi udara dan kemacetan di Jakarta. Hal ini sesuai dengan surat edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 2 Tahun 2023.

"Kemarin saya sudah kumpulkan asosiasi-asosiasi, selain itu para kali kota juga mengumpulkan para pengelola gedung. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengimbau, untuk mengatur sendiri kegiatan WFH," kata Heru Budi kepada wartawan saat meninjau LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023).

Heru Budi meminta perusahaan menerapkan WFH terlebih saat persiapan dan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta.

"Seterusnya dalam rangka KTT ASEAN, lebih khusus lagi ada faktor (tanggal) 4, 5, 6, 7, karena apa? Ada 29 titik lokasi jalan yang akan dilakukan buka tutup. Buka tutup itu bisa dilakukan satu sampai dua jam," ucap Heru Budi.

"Sehingga kalau mereka tidak mengatur dirinya sendiri dalam tanggal itu dalam bekerja, maka pasti akan tidak nyaman," tuturnya.

