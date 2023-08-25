Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Pembukaan Piala Dunia FIBA 2023, Lalu Lintas di Kawasan Senayan Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:15 WIB
Jelang Pembukaan Piala Dunia FIBA 2023, Lalu Lintas di Kawasan Senayan Macet
Jelang pembukaan Piala Dunia FIBA 2023, lalu lintas di sekitar Senayan macet, Jumat (25/8/2023). (MPI/Riyan Rizki)
JAKARTA - Jelang acara pembukaan Piala Dunia FIBA 2023 (Federasi Bola Basket Dunia) di Stadion Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, lalu lintas di sekitar lokasi macet, Jumat (25/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (25/8/2023) pukul 16.40 WIB, kemacetan mulai terjadi di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat. Terlihat kemacetan disebabkan para pengendara ingin memarkirkan kendaraannya di Gate 10 GBK.

Terlihat akses masuk melalui Gate 10 ditutup. Petugas keamanan yang berjaga mencoba mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan.

Sementara, kepadatan juga terjadi di Jalan Asia Afrika akibat dari ditutupnya akses yang berada di Gate 11 Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.

Kemudian, kepadatan juga terlihat di Jalan Pintu Satu Senayan atau tepatnya di Gate 5 GBK, Senayan, Jakarta Pusat.

Sementara itu saat dikonfirmasi, pihak petugas keamanan mengatakan, kantong parkir yang disediakan berada di Senayan Park, kantor TVRI, FX Sudirman, dan Kantor Kemenpora.

Halaman:
1 2
      
