Jelang Pembukaan Piala Dunia FIBA 2023, Lalu Lintas di Kawasan Senayan Macet

Jelang pembukaan Piala Dunia FIBA 2023, lalu lintas di sekitar Senayan macet, Jumat (25/8/2023). (MPI/Riyan Rizki)

JAKARTA - Jelang acara pembukaan Piala Dunia FIBA 2023 (Federasi Bola Basket Dunia) di Stadion Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, lalu lintas di sekitar lokasi macet, Jumat (25/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (25/8/2023) pukul 16.40 WIB, kemacetan mulai terjadi di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat. Terlihat kemacetan disebabkan para pengendara ingin memarkirkan kendaraannya di Gate 10 GBK.

Terlihat akses masuk melalui Gate 10 ditutup. Petugas keamanan yang berjaga mencoba mengarahkan pengendara untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan.

Sementara, kepadatan juga terjadi di Jalan Asia Afrika akibat dari ditutupnya akses yang berada di Gate 11 Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.

BACA JUGA: Euforia Suporter Timnas Basket Latvia Jelang Laga Perdana FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena

Kemudian, kepadatan juga terlihat di Jalan Pintu Satu Senayan atau tepatnya di Gate 5 GBK, Senayan, Jakarta Pusat.

Sementara itu saat dikonfirmasi, pihak petugas keamanan mengatakan, kantong parkir yang disediakan berada di Senayan Park, kantor TVRI, FX Sudirman, dan Kantor Kemenpora.