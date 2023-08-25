Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Tas Pedagang Sayur, Pria di Cileungsi Babak Belur Dihajar Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:48 WIB
Kepergok Curi Tas Pedagang Sayur, Pria di Cileungsi Babak Belur Dihajar Warga
Kepergok mencuri, pria di Cileungsi babak belur dihajar massa. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria babak belur dihajar warga di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pria tersebut kepergok mencuri tas penjual sayur, Jumat (25/8/2023).

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.30 WIB. Awalnya, korban yang berjualan sayur tengah tidur di bale warung miliknya karena sedang sepi pembeli.

"Karena pembeli sedang sepi, korban tidur di balai," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Ketika itu, pelaku diketahui menyelinap ke warung korban dan mengambil tas berisi uang dan hanphone. Namun, korban terbangun dan berusaha menjegal pelaku yang hendak kabur dengan motor.

"Korban kebangun dan berusaha mengejarnya dengan cara memegang belakang motor pelaku," ujarnya.

Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut, berusaha membantu korban dan akhirnya pelaku tertangkap. Alhasil, warga yang emosi menghadiahi pelaku dengan bogem mentah hingga babak belur.

"Warga yang melihat membantu korban dan akhirnya pelaku dapat diamankan berikut barang bukti," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement