Kepergok Curi Tas Pedagang Sayur, Pria di Cileungsi Babak Belur Dihajar Warga

BOGOR - Seorang pria babak belur dihajar warga di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pria tersebut kepergok mencuri tas penjual sayur, Jumat (25/8/2023).

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.30 WIB. Awalnya, korban yang berjualan sayur tengah tidur di bale warung miliknya karena sedang sepi pembeli.

"Karena pembeli sedang sepi, korban tidur di balai," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Ketika itu, pelaku diketahui menyelinap ke warung korban dan mengambil tas berisi uang dan hanphone. Namun, korban terbangun dan berusaha menjegal pelaku yang hendak kabur dengan motor.

"Korban kebangun dan berusaha mengejarnya dengan cara memegang belakang motor pelaku," ujarnya.

Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut, berusaha membantu korban dan akhirnya pelaku tertangkap. Alhasil, warga yang emosi menghadiahi pelaku dengan bogem mentah hingga babak belur.

"Warga yang melihat membantu korban dan akhirnya pelaku dapat diamankan berikut barang bukti," ungkapnya.