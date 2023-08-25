Ada Pembukaan FIBA World Cup, Polisi Tutup Jalan Menuju GBK

JAKARTA - Polisi melakukan penutupan jalan yang mengarah Gelora Bung Karno lokasi pembukaan Federasi Bola Basket Dunia (FIBA) 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (25/8/2023), polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup akses mengarah Jalan Gerbang Pemuda, Senayan atau akses Gate 10 GBK.

Penutupan itu dilakukan imbas adanya kemacetan di sekitar kawasan GBK lokasi pembukaan FIBA World Cup 2023.

Kanit Pamwal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Yunizar mengatakan penutupan jalan ini dilakukan agar tidak adanya kepadatan lalu lintas dari arah Semanggi yang mengarah ke Slipi akibat adanya pembukaan FIBA 2023.

“Supaya tidak terjadi kepadatan dan mengurai lalu lintas dari Semanggi mengarah ke Slipi,” katanya saat ditemui di lokasi.