Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Pembukaan FIBA World Cup, Polisi Tutup Jalan Menuju GBK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:36 WIB
Ada Pembukaan FIBA World Cup, Polisi Tutup Jalan Menuju GBK
Arus Lalin di Sekitar GBK (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi melakukan penutupan jalan yang mengarah Gelora Bung Karno lokasi pembukaan Federasi Bola Basket Dunia (FIBA) 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (25/8/2023), polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup akses mengarah Jalan Gerbang Pemuda, Senayan atau akses Gate 10 GBK.

Penutupan itu dilakukan imbas adanya kemacetan di sekitar kawasan GBK lokasi pembukaan FIBA World Cup 2023.

Kanit Pamwal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Yunizar mengatakan penutupan jalan ini dilakukan agar tidak adanya kepadatan lalu lintas dari arah Semanggi yang mengarah ke Slipi akibat adanya pembukaan FIBA 2023.

“Supaya tidak terjadi kepadatan dan mengurai lalu lintas dari Semanggi mengarah ke Slipi,” katanya saat ditemui di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187408/ilustrasi_macet-FNay_large.jpg
Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement