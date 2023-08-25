Breaking News! Tes DNA Pastikan Bayi di Bogor Tertukar

BOGOR - Polisi akhirnya mengumumkan hasil tes DNA antara keluarga Siti Mauliah dengan pasien D terkait kasus bayi tertukar. Dipastikan, bahwa bayi laki-laki yang dirawat oleh kedua keluarga itu selama satu tahun tertukar di RS Sentosa Bogor.

"Kami telah mediasi, dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan laboratorium forensik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang mana memang ditemukan memang fix 99,99 persen bahwa anak tersebut memang tertukar," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (25/8/2023).

"Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak. Maka proses setelah dibacakan Puslabfor sekali lagi kami mengucap syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan," sambungnya.

Sebelumnya, bayi laki-laki dari seorang ibu bernama Siti Mauliah, warga Ciseeng, Kabupaten Bogor diduga tertukar di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi usai Siti melahirkan di RS Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022.