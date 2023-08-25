Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaga Kamtibmas, Kapolsek Mampang Prapatan Baru Silaturahmi ke Muspika

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:10 WIB
Jaga Kamtibmas, Kapolsek Mampang Prapatan Baru Silaturahmi ke Muspika
Kapolsek Mampang Prapatan silaturahmi ke unsur Muspika. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Yunior Kanitero bersilahturahmi dengan pimpinan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Mampang Prapatan. David sendiri baru dilantik dalam jabatan tersebut.

Setelah dilantik, Ia menyambangi Camat Mampang Prapatan, H. Ujang Hermawan, dan Danramil 02 Mampang Prapatan, Mayor Inf. Dasuki, serta dr. Atika selaku Direktur RSUD Mampang Prapatan.

David mengatakan, kunjungan silahturrahim kepada para Pejabat Muspika Mampang Prapatan ini adalah hal yang perlu dilakukan guna menjalin kerja sama dalam menjalankan tugas kedinasan.

 BACA JUGA:

”Kunjungan ini juga selain bertujuan mempererat tali silahturahmi, juga ke depannya lebih mudah dalam berkoordinasi antar pejabat di lingkungan Muspika Mampang Prapatan khususnya terkait Harkamtibmas," kata David, Jumat (25/8/2023).

David meminta restu juga berharap adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat berjalan dengan lancar untuk mewujudkan kewilayahan yang aman dan kondusif.

”Selaku Kapolsek Mampang Prapatan yang baru, kami harapkan dukungan dari Camat Mampang Prapatan, Danramil, dan Direktur RSUD Mampang Prapatan beserta jajaran di tingkat kelurahan serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas, mari bersama kita jalin kemitraan dalam rangka mewujudkan sinergitas dalam upaya memelihara Kamtibmas,” ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Camat Mampang Prapatan, H. Ujang Hermawan mengatakan bahwa pemerintahan Kecamatan Mampang Prapatan mengucapkan selamat datang serta selamat bertugas untuk Kapolsek yang baru yaitu Kompol David.

 BACA JUGA:

Diharapkan kedepannya antara pemerintah dengan pihak Kepolisian khususnya Polsek Mampang Prapatan bisa terus meningkatkan sinergitas atau kolaborasinya untuk hal - hal yang baik.

"Semoga silahturrahim Muspika Mampang Prapatan yang sudah terjalin dengan baik selama ini, kedepannya bisa lebih baik lagi dalam segala hal permasalahan yang ada di masyarakat khususnya dalam hal Harkamtibmas agar wilayah Mampang Prapatan selalu dalam situasi yang aman, damai, dan kondusif," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031657/viral-pemotor-terkapar-jatuh-karena-dikejar-untuk-ditilang-polisi-warga-geruduk-pos-polantas-s0RMlsEf2a.JPG
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022958/anak-polisi-yang-hamili-siswi-smp-belum-ditahan-apa-alasannya-4GwMKxWXnx.jpg
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement