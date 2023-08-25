Jaga Kamtibmas, Kapolsek Mampang Prapatan Baru Silaturahmi ke Muspika

JAKARTA - Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Yunior Kanitero bersilahturahmi dengan pimpinan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Mampang Prapatan. David sendiri baru dilantik dalam jabatan tersebut.

Setelah dilantik, Ia menyambangi Camat Mampang Prapatan, H. Ujang Hermawan, dan Danramil 02 Mampang Prapatan, Mayor Inf. Dasuki, serta dr. Atika selaku Direktur RSUD Mampang Prapatan.

David mengatakan, kunjungan silahturrahim kepada para Pejabat Muspika Mampang Prapatan ini adalah hal yang perlu dilakukan guna menjalin kerja sama dalam menjalankan tugas kedinasan.

”Kunjungan ini juga selain bertujuan mempererat tali silahturahmi, juga ke depannya lebih mudah dalam berkoordinasi antar pejabat di lingkungan Muspika Mampang Prapatan khususnya terkait Harkamtibmas," kata David, Jumat (25/8/2023).

David meminta restu juga berharap adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat berjalan dengan lancar untuk mewujudkan kewilayahan yang aman dan kondusif.

”Selaku Kapolsek Mampang Prapatan yang baru, kami harapkan dukungan dari Camat Mampang Prapatan, Danramil, dan Direktur RSUD Mampang Prapatan beserta jajaran di tingkat kelurahan serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas, mari bersama kita jalin kemitraan dalam rangka mewujudkan sinergitas dalam upaya memelihara Kamtibmas,” ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Camat Mampang Prapatan, H. Ujang Hermawan mengatakan bahwa pemerintahan Kecamatan Mampang Prapatan mengucapkan selamat datang serta selamat bertugas untuk Kapolsek yang baru yaitu Kompol David.

Diharapkan kedepannya antara pemerintah dengan pihak Kepolisian khususnya Polsek Mampang Prapatan bisa terus meningkatkan sinergitas atau kolaborasinya untuk hal - hal yang baik.

"Semoga silahturrahim Muspika Mampang Prapatan yang sudah terjalin dengan baik selama ini, kedepannya bisa lebih baik lagi dalam segala hal permasalahan yang ada di masyarakat khususnya dalam hal Harkamtibmas agar wilayah Mampang Prapatan selalu dalam situasi yang aman, damai, dan kondusif," ujarnya.