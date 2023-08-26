Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raden Wijaya Kerahkan Puluhan Kuda Sakti untuk Serang Daha Kediri

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:07 WIB
Raden Wijaya Kerahkan Puluhan Kuda Sakti untuk Serang Daha Kediri
Raden Wijaya. (Ist)
A
A
A

KUDA khusus disiapkan untuk armada pasukan Raden Wijaya membalas serangan Jayakatwang di Daha Kediri. Kuda-kuda itu merupakan sumbangan dari Arya Wiraraja yang didatangkan langsung dari luar Pulau Jawa. Konon kuda-kuda ini memiliki tenaga yang kuat.

Pemakaian kuda sebanyak 27 ekor ini setelah hasil diskusi antara Raden Wijaya, Rangga Lawe, Ken Sora, dan para wreddha menteri. Mereka berunding untuk merencanakan skema penyerangan Kerajaan Kediri yang baru saja memberontak di Raja Kertanagara yang terakhir berkuasa di Singasari atau Tumapel.

Topik pembicaraan di antara mereka adalah segala persiapan perang mengenai senjata, kereta, tentara dan mata-mata yang harus menyelidiki kekuatan musuh. Tegal serta dusun mana yang harus dilalui dalam perjalanan tentara menyerbu Kediri. Ringkasnya, mereka merundingkan segala persiapan perang seteliti-telitinya.

Akhirnya Rangga Lawe mengajukan usul perihal armada yang akan digunakan berperang. Rangga Lawe akan meminta izin untuk segera pulang ke Madura, kemudian secepat mungkin kembali ke Majapahit dengan membawa kuda ayahnya, berasal dari Bima, untuk digunakan sebagai kendaraan para menteri. Usul itu disetujui. Rangga Lawe lalu pulang.

Pada bulan Waisaka, menteri Daha Sagara Winotan datang di Majapahit sebagai utusan raja Jayakatwang. Kedatangannya ke Majapahit membawa pesan agar Raden Wijaya segera ke Daha setelah berburu, kemudian berangkat lagi bersama raja Jayakatwang ke Majapahit untuk berburu.

Halaman:
1 2
      
