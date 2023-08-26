Wapres Sebut Selain Ulama, Pesantren Juga Bisa Hasilkan Jenderal

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, selain ulama, pesantren juga bisa menghasilkan Jenderal. Hal itu diungkapkan Wapres usai bertemu para ulama di Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Jumat (25/8/2023).

Wapres mengungkapkan salah satu Jenderal yang merupakan lulusan pesantren adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Dudung Abdurachman yang merupakan santri Ponpes Buntet.

BACA JUGA: Wapres Maruf Akan Mendapat Gelar Sultan Mansyur Syah di Kamboja

“Nah, ini ternyata di Buntet khususnya dan di sekitarnya, peran-peran itu sekarang semakin besar ya, dari, kalau pencetak ulama saya kira sudah dari dulu banyak alumni-alumni. Bukan saja jadi ulama, tapi juga termasuk Jenderal Dudung itu ternyata alumni Buntet itu. Jadi (Pesantren) bisa juga menghasilkan jenderal, dari pesantren jadi jenderal, dan itu banyak. Sekarang sudah mulai berkembang juga,” kata Wapres dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Wapres melihat peran pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlihat cukup baik dijalankan di Ponpes Buntet dan sekitarnya.

“Saya ingin mendorong terus peran-peran pesantren ini ke depan sebagai bagian daripada usaha pengembangan ekonomi baru yang selama ini tidak dianggap sebagai potensi ekonomi. Kita kembangkan baru dalam rangka meningkatkan, menguatkan ekonomi nasional kita,” tutur Wapres.