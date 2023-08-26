Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Dalang Pemberontakan, Arya Wiraraja Akhirnya Lindungi Mantu Raja Singasari

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:39 WIB
Jadi Dalang Pemberontakan, Arya Wiraraja Akhirnya Lindungi Mantu Raja Singasari
Raden Wijaya kabur ke Sumenep untuk bertemu Arya Wiraraja usai pemberontakan di Singasari. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

ISTANA Singasari atau Tumapel diserbu oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Upaya perebutan istana oleh Raden Wijaya, menantu Kertanagara raja terakhir Singasari ini gagal. Raden Wijaya dan pasukannya melarikan diri dari ibu kota kerajaan.

 

Ia dan pasukannya melarikan diri ke utara dari ibu kota kerajaan. Tujuan utama dari Raden Wijaya dan pasukannya ini adalah Sumenep, Arya Wiraraja. Menariknya sang menantu Kertanagara ini tak tahu bila Arya Wiraraja termasuk yang mendalangi pemberontakan di Singasari.

Konon Arya Wiraraja memiliki dendam pribadi dengan Kertanagara. Sebab ia dimutasi dari pejabat tinggi di istana menjadi adipati di wilayah Sumenep Madura. Hal ini membuatnya sakit hati.

Namun, Raden Wijaya tak mengetahui, ada sosok Arya Wiraraja di balik pemberontakan. Alhasil pun meminta perlindungan ke Arya Wiraraja, yang akhirnya dikabulkan oleh sang Adipati Sumenep, sebagaimana dikutip dari "Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit".

Setibanya di Pulau Madura, Raden Wijaya dan pengikutnya segera menuju kota Sumenep untuk menemui adipati Wiraraja. Arya Wiraraja sedang dihadap oleh para punggawa. Bubarlah para punggawa ketika Raden Wijaya masuk balai. Arya Wiraraja pun tergopoh-gopoh pulang.

Peristiwa itu benar-benar membuat bingung Raden Wijaya serta pengikutnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun tidak lama kemudian Wiraraja datang kembali, membawa kuda yang telah berpelana. Raden Wijaya dipersilakan naik diiring ke rumahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement