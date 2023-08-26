Jadi Dalang Pemberontakan, Arya Wiraraja Akhirnya Lindungi Mantu Raja Singasari

ISTANA Singasari atau Tumapel diserbu oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Upaya perebutan istana oleh Raden Wijaya, menantu Kertanagara raja terakhir Singasari ini gagal. Raden Wijaya dan pasukannya melarikan diri dari ibu kota kerajaan.

Ia dan pasukannya melarikan diri ke utara dari ibu kota kerajaan. Tujuan utama dari Raden Wijaya dan pasukannya ini adalah Sumenep, Arya Wiraraja. Menariknya sang menantu Kertanagara ini tak tahu bila Arya Wiraraja termasuk yang mendalangi pemberontakan di Singasari.

Konon Arya Wiraraja memiliki dendam pribadi dengan Kertanagara. Sebab ia dimutasi dari pejabat tinggi di istana menjadi adipati di wilayah Sumenep Madura. Hal ini membuatnya sakit hati.

Namun, Raden Wijaya tak mengetahui, ada sosok Arya Wiraraja di balik pemberontakan. Alhasil pun meminta perlindungan ke Arya Wiraraja, yang akhirnya dikabulkan oleh sang Adipati Sumenep, sebagaimana dikutip dari "Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit".

Setibanya di Pulau Madura, Raden Wijaya dan pengikutnya segera menuju kota Sumenep untuk menemui adipati Wiraraja. Arya Wiraraja sedang dihadap oleh para punggawa. Bubarlah para punggawa ketika Raden Wijaya masuk balai. Arya Wiraraja pun tergopoh-gopoh pulang.

Peristiwa itu benar-benar membuat bingung Raden Wijaya serta pengikutnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun tidak lama kemudian Wiraraja datang kembali, membawa kuda yang telah berpelana. Raden Wijaya dipersilakan naik diiring ke rumahnya.