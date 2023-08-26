Apakah Ada Libur Tanggal Merah di September 2023? Cek di Sini

JAKARTA- Apakah ada libur tanggal merah di September 2023 akan diulas dalam artikel ini. Hanya tinggal beberapa hari, masyarakat dunia akan menyambut Bulan September.

Ada beberapa tanggal merah di setiap negara saat memasuki bulan September, termasuk Indonesia. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri melampirkan informasi hari libur dan cuti bersama tahun 2023.

Dalam SKB tersebut juga tercantum daftar hari libur bulan September dengan nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan SKB tersebut, hari libur September 2023 adalah Kamis, 28 September 2023 untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya mengenai apakah ada libur tanggal merah di September 2023, jawabannya