Arist Merdeka Sirait Meninggal Dunia di Usia 63 Tahun

JAKARTA - Arist Merdeka Sirait meninggal dunia. Meninggalnya Ketua Komnas Perlindungan Anak itu dibenarkan oleh Raihanif Putra, salah satu staf Komnas Perlindungan Anak.

"Telah berpulang ke Rumah Tuhan. Bapak Arist Merdeka Sirait pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023 di RS. Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Jam 08.30 WIB," tulisnya diterima pada Sabtu (26/8/2023).

Arist meninggal dunia sekira pukul 09.00 WIB di usia 63 tahun.

Ia mengungkapkan, Arist meninggal karena sakit. Tetapi, tidak dijelaskan penyakit yang diderita Ketua Komnas PA tersebut.

(Angkasa Yudhistira)