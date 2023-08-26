Arist Merdeka Sirait Sempat Dirawat 2 Hari di RS Polri

Arist Merdeka Sirait meninggal dunia (Foto: Antara)

JAKARTA - Tokoh hak asasi manusia (HAM) Arist Merdeka Sirait yang tutup usia di umur 63 tahun.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Hariyanto mengatakan, Arist wafat tepat pada Sabtu (26/8/2023) sekira pukul 08.35 WIB usai menjalani perawatan.

"Pukul 08.35 beliau wafat setalah dirawat 2 hari di RS Polri," ujar Hariyanto kepada MPI.

Hariyanto menuturkan, mendiang meninggal dunia dikarenakan komplikasi penyakit. "Meninggal akibat komplikasi dari sakit yang diderita selama ini," paparnya.

Adapun keluarga almarhum masih berembuk menentukan ke mana mendiang akan dibawa. Sebab, Arist kini berdomisili di Kota Bandung.

"Jenazah masih di rumah duka RS polri, beliau stay di bandung sekarang. Jadi keluarga masih berembuk," pungkasnya.

Diketahui, Eks Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait dinyatakan tutup usia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur.