5 Ribu Situs Judi Online yang Menyusup ke Situs Pemerintah Sudah Diblokir

JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengungkapkan pihaknya sudah memblokir 5.000 situs judi online yang menyusup ke situs pemerintah.

Hal itu disampaikan Usman dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Darurat Judi Online' yang disiarkan secara streaming, Sabtu (26/8/2023).

"Kita sudah blokir kurang lebih 5.000 situs judi online yang masuk ke situs pemerintah," kata Usman.

Menurut Usman, pihaknya terus mengambil langkah antisipasi untuk mencegah maupun menanggulangi situs judi online yang menyusup ke situs pemerintahan.

"Kita betul-betul perhatikan apa yang disampaikan drone emprit bahwa banyak situs pemerintah disusupi situs judi online kami ambil langkah. Kita sudah ambil langkah jauh sebelum adanya informasi tersebut," ujar Usman.