Wapres Ma'ruf: Tak Ada Opsi Papua Merdeka!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada opsi untuk Papua merdeka. Bahkan, Wapres dalam waktu dekat akan berkantor di Papua mulai 4 September 2023 mendatang untuk menangani kesejahteraan hingga keamanan di Papua.

Pasalnya hingga saat ini, banyak kelompok diantaranya Organisasi Papua Merdeka (OPM) bahkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menganggu keamanan dan berkeinginan agar Papua merdeka.

Wapres menegaskan, untuk menangani kesejahteraan dan keamanannya harus di tempat yang membutuhkan penanganan. Sebelumnya, Wapres mengatakan hanya enam wilayah yang berpotensi mengalami konflik.

"Jadi, kita akan menggaruk yang gatal. Kita akan tanya yang gatal di mana. Jangan sampai kita yang gatal di mana, yang digaruk di mana, sehingga tidak menyelesaikan persoalan. Kecuali merdeka. Merdeka tidak ada pilihan. Tapi selain itu kita bisa dialogkan dan kita cari solusinya untuk Papua, orang Papua, dan untuk Papua," kata Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/8/2023).

Wapres pun mengatakan, kunjungannya ke Papua kali ini bukan pertama kalinya. "Ya, saya bukan kali ini kan, sudah dua kali saya ke papua. Pertama lima hari, kedua satu minggu berkeliling di papua. Dan ini yang ketiga," bebernya.