Sejak Tahun Lalu, Situs Pemerintah Banyak Disusupi Judi Online

JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong mengungkapkan, banyak situs judi online menyusup ke situs pemerintahan.

Usman menyebut, penyusupan situs judi online tersebut mulai banyak sejak tahun lalu.

Hal itu disampaikan Usman dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Darurat Judi Online' yang disiarkan secara streaming, Sabtu (26/8/2023).

"Ramai sejak tahun lalu mulai ramai, sebelumnya sudah ada tapi tidak semasif tahun lalu," kata Usman.

Sementara itu, Usman menyebut bahwa, sampai saat ini, pihaknya sudah memblokir sekira 5.000 situs judi online.

"Kita sudah blokir kurang lebih 5.000 situs judi online yang masuk ke situs pemerintah," ujar Usman.

Menurut Usman, pihaknya terus mengambil langkah antisipasi untuk mencegah maupun menanggulangi situs judi online yang menyusup ke situs pemerintahan.

"Kita betul-betul perhatikan apa yang disampaikan drone emprit bahwa banyak situs pemerintah disusupi situs judi online kami ambil langkah. Kita sudah ambil langkah jauh sebelum adanya informsi tersebut," ucap Usman.