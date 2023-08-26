Panglima TNI Mutasi 75 Pati, 25 Perwira Masuki Masa Pensiun

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi dan promosi terhadap 75 perwira tinggi (pati). Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 di antaranya memasuki masa purnatugas atau pensiun.

Mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan tentara Nasional Indonesia.

Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono membenarkan keluarnya SK mutasi bagi para perwira TNI di tiga matra.

“Mutasi rutin, juga sebagai bagian dari rangkaian mutasi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang dinilai semakin kompleks dan dinamis,” katanya, mengutip Sindonews, Sabtu (26/8/2023).

Berikut sejumlah nama pati TNI yang akan pensiun :

1. Laksda TNI Hendrawan Bayu Prewito, jabatan lama Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

2. Laksma TNI Didik Joko Sukmono, jabatan lama Dir Min Lakgar Ditjen Renhan Kemhan, dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

3. Laksda TNI Sunaryo, jabatan lama Irjenal dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun

4. Mayjen TNI Yustinus Agus Peristiwanto, jabatan lama Aslog Panglima TNI dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

5. Laksda TNI Yeheskiel Katiandagho, jabatan lama Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun