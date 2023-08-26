Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fenomena Angin Tornado di Dieng, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:22 WIB
Fenomena Angin Tornado di Dieng, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang angin tornado yang terjadi di komplek Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski menakutkan namun angin tornado ini menjadi tontonan warga.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, fenomena angin tornado ini bisa disebut juga sebagai Dust Devil. Fenomena ini tidak menimbulkan kerusakan atau dampak buruk.

Selain itu, ada juga berita tentang komunitas musik di Jakarta. Komunitas itu bermana Taman Suropati Chamber. Komunitas ini memainkan alat musik biola setiap mereka berkumpul.

Terbentuk pada tahun 2007 lalu yang dimulai dari hanya perkumpulan biasa. Namun komunitas TSC ini terus berkembang, bahkan mereka pernah memecahkan rekor MURI pada tahun 2019 lalu.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Awaludin)

      
