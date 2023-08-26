Fenomena Angin Tornado di Dieng, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang angin tornado yang terjadi di komplek Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski menakutkan namun angin tornado ini menjadi tontonan warga.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, fenomena angin tornado ini bisa disebut juga sebagai Dust Devil. Fenomena ini tidak menimbulkan kerusakan atau dampak buruk.

Selain itu, ada juga berita tentang komunitas musik di Jakarta. Komunitas itu bermana Taman Suropati Chamber. Komunitas ini memainkan alat musik biola setiap mereka berkumpul.

Terbentuk pada tahun 2007 lalu yang dimulai dari hanya perkumpulan biasa. Namun komunitas TSC ini terus berkembang, bahkan mereka pernah memecahkan rekor MURI pada tahun 2019 lalu.

