HOME NEWS NASIONAL

Akademisi Sebut Orang yang Main Judi Tak Bisa Jadi Pejabat dan Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:50 WIB
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Akademisi Hukum Telematika FHUI, Edmon Makarim menyebut bahwa, orang yang bermain judi tidak bisa menjadi pejabat hingga Presiden.

Hal itu disampaikan Edmon dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Darurat Judi Online' yang disiarkan secara streaming, Sabtu (26/8/2023).

"Penting ikut dampak judi itu apa sih berdasarkan peraturan UU di Indonesia anda tidak bisa jadi pejabat anggota dewan pertimbangan Presiden, tidak bisa jadi Presiden, bahwa perbuatan tercela jadi syarat dan kalimat UU pernah kelakukan perbuatan tercela," kata Edmon.

Menurut Edmon, apabila seseorang suatu hari ingin menjabat sebagai pejabat publik dan ketika itu diperkarakan akibat pernah terdaftar dalam judi online, hal itu sangat merugikan.

