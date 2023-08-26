Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Berkantor di Papua Mulai 4 September, Bakal Garuk yang Gatal

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:00 WIB
Wapres Berkantor di Papua Mulai 4 September, Bakal <i>Garuk yang Gatal</i>
Wapres KH Ma'ruf Amin bakal berkantor di Papua (Foto: BPMI Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mulai berkantor di Papua mulai 4 September 2023. Dengan begitu, Wapres akan langsung mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua selama ini terutama masalah kesejahteraan dan keamanan.

“Ya, saya bukan kali ini kan, sudah dua kali saya ke papua. Pertama lima hari, kedua satu minggu berkeliling di papua. Dan ini yang ketiga,” ungkap Wapres dalam keterangan resminya usai menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/8/2023).

Wapres mengatakan pemerintah ingin mendengar berbagai pihak baik tokoh agama, adat, pemerintah daerah, hingga kalangan perempuan, juga pemuda dalam rangka membangun dan menyelesaikan permasalahan di Papua.

“Kali ini saya lebih berfokus untuk mendengar, mendengar dari berbagai pihak, baik dari kalangan pimpinan agama, adat, pemerintah daerah sendiri, kalangan wanita, kalangan pemuda, pokoknya local champion ini akan kita dengar hal-hal yang, supaya, sering saya katakan kita kan akan menyelesaikan persoalan di sana,” kata Wapres.

Wapres pun mengibaratkan akan menggaruk yang gatal untuk menyelesaikan masalah di Papua. Apalagi, untuk menangani kesejahteraan dan keamanannya harus di tempat yang membutuhkan penanganan. Sebelumnya, Wapres pun mengatakan hanya 6 wilayah yang berpotensi mengalami konflik, tidak semua Papua.

“Jadi, kita akan menggaruk yang gatal. Kita akan tanya yang gatal di mana. Jangan sampai kita yang gatal di mana, yang digaruk di mana, sehingga tidak menyelesaikan persoalan,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
