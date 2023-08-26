Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ingatkan Kampanye di Kampus Jangan Sampai Timbulkan Perpecahan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:13 WIB
Wapres Ingatkan Kampanye di Kampus Jangan Sampai Timbulkan Perpecahan
Wapres KH Ma'ruf Amin ingatkan kampanye di kampus tidak menimbulkan perpecahan (Foto: BPMI Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan kampanye di kampus jangan sampai menimbulkan polarisasi yang dapat menjadi perpecahan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.

Wapres mengatakan aturan lama bahwa kampanye dilarang dilakukan di pemerintahan, kantor-kantor, juga lembaga pendidikan. Sementara, aturan yang baru yakni melalui putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 pada pada Selasa (15/8/2023) kini boleh dilaksanakan kampanye di lembaga pendidikan.

“Terbaru ini hanya pendidikan dan pendidikan tinggi ya, yaitu di perguruan tinggi ini supaya dibatasi di perguruan tinggi,” ungkap Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/8/2023).

Kendati begitu, Wapres mengatakan kampanye di lembaga pendidikan juga ada tata aturannya yakni tidak membawa atribut. Selain itu juga menghadirkan ketiga Calon Presiden (Capres) yang akan bertarung di Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

“Dan di perguruan tinggi pun harus diatur ya, selain tidak membawa atribut. Tentu harus menghadirkan ketiga Capres misalnya itu, sehingga bisa adil ya,” kata Wapres.

Wapres pun mewanti-wanti agar kampanye di lembaga pendidikan tidak menimbulkan pembelahan, polarisasi yang menjadi perpecahan.

“Jangan sampai terjadi semacam itu pembelahan lah, polarisasi yang menjadi perpecahan. Jadi harus ada aturan-aturan yang detail ya. Sebab itu sangat, sangat mungkin ya mudah untuk terjadinya polarisasi di kampus itu. Ini yang harus di harus dijaga,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement