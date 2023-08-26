Promosi Judi Online Sering Berkedok Aplikasi Permainan

, Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:33 WIB

JAKARTA - Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa promosi judi online kerap melakukan kedok dengan aplikasi permainan.

Hal itu disampaikan Ismail dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Darurat Judi Online' yang disiarkan secara streaming, Sabtu (26/8/2023).

"Ini kadang-kadang abu-abu di area abu-abu itu, bilang game promosinya tidak bilang situs judi. Aplikasi games," kata Ismail.

Menurut Ismail, karena kebanyakan berkedok aplikasi games sehingga kerap banyak kalangan masyarakat yang terjebak dalam promosi judi online.

"Disini kadang-kadang pura aplikasi games, sehingga dipakai semua kalangan," ujar Ismail.