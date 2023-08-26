Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan, Menkominfo Bakal Temui Kapolri Bahas Darurat Judi Online

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:53 WIB
Pekan Depan, Menkominfo Bakal Temui Kapolri Bahas Darurat Judi Online
Menkominfo, Budi Arie (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menkominfo Budi Arie bakal menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal darurat judi online di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Darurat Judi Online' yang disiarkan secara streaming, Sabtu (26/8/2023).

"Karena itu kita koordinasi dengan Mabes Polri, pekan depan Menkominfo akan bertemu dengan Kapolri," kata Usman.

Pertemuan itu, kata Usman, untuk membahas bagaimana penanggulangan judi online secara komprehensif.

Menurutnya, memberantas judi online tidak bisa sekadar memblokir situsnya semata. Perlu ada penanganan komprehensif.

"Kalau darurat kan tidak bisa dengan penanganan satu sektor saja tapi harus komprehensif dan ambil langkah-langkah luar biasa," ujar Usman.

